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MSB, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı

MSB, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında düzenlenen "NEPTUNE STRIKE 24.1" tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı.

Utku Şimşek  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
MSB, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"TCG Anadolu, TCG Burgazada ve TCG Gelibolu, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim arasında NEPTUNE STRIKE 24.1 tatbikatına iştirak ediyor. Tatbikat kapsamında, 24 Ekim'de TCG Anadolu'da, 'Yangın Söndürme' ve 'Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)' eğitimleri gerçekleştirildi."

Paylaşımda, TCG Anadolu liderliğindeki Anadolu Görev Grubu'ndan görüntüler de yer aldı.

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