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MSB, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), "Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2024 Yılı Öğrenci Seçme Uçuşları"nın görüntülerini paylaştı.

Oğuzhan Sarı  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
MSB, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci seçme uçuşlarının, Afyonkarahisar ve Yalova Hava Meydan Komutanlıklarında 22 Temmuz'da başladığı bildirildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığının en genç kartalları olacak aday öğrencilerimiz, eğitimleri esnasında F-16 uçağımızı tanıma fırsatı buldu. Tüm aday öğrencilerimize ve öğretmen pilotlarımıza emniyetli uçuşlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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