MSB, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), "Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2024 Yılı Öğrenci Seçme Uçuşları"nın görüntülerini paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci seçme uçuşlarının, Afyonkarahisar ve Yalova Hava Meydan Komutanlıklarında 22 Temmuz'da başladığı bildirildi.
Kalbimizde korku yok çelikten kanadımız,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2024
Tayfunlardan yılmayan Hava Harp Okuluyuz. 🇹🇷
Millî Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2024 Yılı Öğrenci Seçme Uçuşları, Afyonkarahisar ve Yalova Hava Meydan Komutanlıklarımızda 22 Temmuz- 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra… pic.twitter.com/4c5cpnLuVp
Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığının en genç kartalları olacak aday öğrencilerimiz, eğitimleri esnasında F-16 uçağımızı tanıma fırsatı buldu. Tüm aday öğrencilerimize ve öğretmen pilotlarımıza emniyetli uçuşlar dileriz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.