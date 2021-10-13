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Gündem

MSB, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.

Orhan Onur Gemici   | 13.10.2021
MSB, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Milli mücadelemizin merkezi olan Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

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