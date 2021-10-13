MSB, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Milli mücadelemizin merkezi olan Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.