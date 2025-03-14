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Motorlu araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin idari şartlar belirlendi

Araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu.

Zeynep Duyar  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Motorlu araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin idari şartlar belirlendi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı.

Düzenleme, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı.


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