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MİT, Türk askerine saldırı hazırlığındaki​​​​​​ PKK/KCK'lı teröristleri Irak'ın kuzeyinde​ etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ta TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı teröristler "Ronahi Dilhvin" kod adlı Vesile Duran ve "Arin Tolhildan" kod adlı Dilan Öklü'yü, Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Aykut Karadağ  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
MİT, Türk askerine saldırı hazırlığındaki​​​​​​ PKK/KCK'lı teröristleri Irak'ın kuzeyinde​ etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün üst yöneticilerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatı verdiğini tespit etti.

Söz konusu talimatın terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktarıldığının belirlenmesi üzerine, Duran ve Öklü takibe alındı.

MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı almasının ardından Hakurk'ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine giden teröristler Duran ve Öklü'yü nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörist Vesile Duran'ın, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK saflarına katıldığı, 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı eğitim almasının ardından bölgede faaliyet gösterdiği öğrenildi.

2014 yılında henüz 15 yaşındayken örgüt tarafından silahlı eylemlere dahil edilen terörist Dilan Öklü'nün ise 2019'da etkisiz hale getirilen PKK/KCK'lı "Tolhildan Zevki" kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi olduğu belirlendi.

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