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MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.-VTR-
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MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2011 yılında katılan ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmed, takibe alındı.

"Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgütün sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi.

Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.


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MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi
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