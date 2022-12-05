MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusunu Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden terörist Mislih'in, sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi.
Terör eylemlerini azmettirdiği tespit edilen terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mislih'i takibe alan MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.
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