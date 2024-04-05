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MİT, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

Orhan Onur Gemici  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
MİT, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütünün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'de sözde sorumlu olan Vahide Atalay'a yönelik Aynularap'ta operasyon düzenledi.

"Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay, operasyon sonucunda etkisiz hale getirildi.

2006'da terör örgütünün kırsal kadrolarına katılan Atalay'ın, 2006-2014 arasında Irak'ta terör faaliyetlerinde bulunduğu, ardından Suriye'ye geçerek Kamışlı, Aynularap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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