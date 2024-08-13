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MİT operasyonuyla çökertilen siber casusluk ağının Telegram'dan verileri sattığı ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 3 Telegram kanalı üzerinden binlerce insanın kişisel verilerinin satıldığına yönelik tespiti üzerine başlatılan soruşturmada, önce 4 şüpheli tespit edildi.

Cemil Murat Budak  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
MİT operasyonuyla çökertilen siber casusluk ağının Telegram'dan verileri sattığı ortaya çıktı

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilen, dünya genelinde pek çok ülkede binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağına yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 farklı Telegram kanalı üzerinden, aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu kişilerin, kişisel verilerinin satıldığına yönelik tespit üzerine soruşturma başlattı.

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) siber güvenlik ekiplerince yürütülen operasyonla, söz konusu hesapların şifreleri ele geçirilerek ve bu hesapları kullanan şüpheliler M.E, B.E.K. H.O ve M.H.Ö tespit edildi.

Tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda yapılan ikinci operasyonda ise B.B, S.S, H.M, E.S, B.B, S.M.D. ve M.F.K yakalandı.

Gözaltında alınan 11 şüpheli, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilere bilgi sağlayan ve bu bilgileri satın alan kişilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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