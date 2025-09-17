Dolar
41.28
Euro
48.91
Altın
3,670.86
ETH/USDT
4,493.00
BTC/USDT
116,250.00
BIST 100
11,171.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller ve futbolcu Fares Chaibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi Deutsche Bank Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.

Ahmet Karaahmet  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Şam

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor
Kurtulmuş: Küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda nihai barışı tesis etmek zorundayız
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Benzer haberler

MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet