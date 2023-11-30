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MİT, askeri üslere saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi

MİT, Pençe operasyonlarının sürdüğü, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "Harun Egid" kod adlı PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi.

İsa Toprak  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
MİT, askeri üslere saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de terör örgütü tarafından sabotaj eğitimi verilen terörist Mehmet Akin, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

Hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saklandığı belirlenen terörist, MİT'in önleyici nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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