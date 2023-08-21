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Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile makamında bir araya geldi.

Özcan Yıldırım  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul etti Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul ettiği bildirildi.

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