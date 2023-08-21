Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile makamında bir araya geldi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.