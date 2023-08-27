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Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Ahmet Sertan Usul  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Ankara

Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Güler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayi konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da hazır bulundu.

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