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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin işbirliği çok iyi düzeyde

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliğinin çok iyi düzeyde olduğunu söyledi.

Tolga Özgenç  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin işbirliği çok iyi düzeyde

Bakü

Aliyev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Zagulba Sarayı’ndaki kabulünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güler'i, Milli Savunma Bakanı olarak atamasını büyük teveccüh olarak takdir ettiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı'na görevinde başarılar dileyen Aliyev, Güler'in iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin ortaklığına büyük katkı sağladığını belirterek, "Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin işbirliği çok iyi düzeyde." dedi.

Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini hatırlatan Aliyev, bu ziyarette açılışı yapılan yeni Hava Kuvvetleri Merkez Komuta Karakolu'nun önemli olduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Güler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti.

Güler, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasında Azerbaycan askerlerinin fedakarlıklarının ve kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Milli Lider Haydar Aliyev'in politikasını başarıyla sürdüren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öngörüsü ve kararlılığı sayesinde Azerbaycan'ın uluslararası alanın önemli ve etkili bir üyesi haline geldiğini kaydeden Güler, iki ülke Devlet Başkanları arasındaki yakın ilişki ve temasların ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesinde çok olumlu etki yaptığını belirtti.

Güler, Azerbaycan ordusu komutanlarıyla etkin etkileşim içerisinde olduklarını bildirdi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin askeri alan da dahil olmak üzere her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duyulan güven ifade edildi, işbirliğinin geleceğiyle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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