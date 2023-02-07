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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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Milli Savunma Bakanı Akar: Kahramanmaraş merkezli depremler) Batıdan 9, Kıbrıs'tan 4 taburumuzu sevk ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek." dedi.

Ali Kemal Akan   | 07.02.2023
Milli Savunma Bakanı Akar: Kahramanmaraş merkezli depremler) Batıdan 9, Kıbrıs'tan 4 taburumuzu sevk ediyoruz Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Hatay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Deprem bölgesinde bulunan bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açılmış durumda." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek." diye konuştu.

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