Milli Savunma Bakanı Akar: Kahramanmaraş merkezli depremler) Batıdan 9, Kıbrıs'tan 4 taburumuzu sevk ediyoruz
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek." dedi.
Hatay
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Deprem bölgesinde bulunan bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açılmış durumda." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek." diye konuştu.
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#Canlı: Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor https://t.co/fraCoNEY68— AA Canlı (@AACanli) February 7, 2023
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