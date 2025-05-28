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Milli Mücadele'nin ilk genelgesinin yayımlanmasının üzerinden 106. yıl geçti

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'da, yayımlanan ilk genelgenin 106. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Özgür Uyaroğlu  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Milli Mücadele'nin ilk genelgesinin yayımlanmasının üzerinden 106. yıl geçti

Samsun

İlçede bu yıl 30'uncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen yürüyüş, Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi önünden başladı.

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İzmir'in işgalinin ardından Milli Mücadele'nin ilk mitinginin yapıldığı ilçede, o dönem halka seslenen Sıtkı Hoca’yı temsilen cami imamı Fahrettin Gündüz, din görevlilerinin Milli Mücadele’ye katkılarını anlatarak ilk mitingin metnini okudu.

Ardından, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Astsubay Emre Sazlıder, Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri ve vatandaşlar; Milli Mücadele kahramanlarını canlandıran öğrenciler eşliğinde, ellerinde bayraklarla Atatürk Evi’ne yürüdü. Yürüyüşe, Atatürk’ün makam aracının replikası da eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, beden eğitimi öğretmeni Mehmet Yaldız, Havza Genelgesi’ni okudu.

Halk oyunları gösterisinin ardından Atatürk Evi’nde “İlk Adımdan Kurtuluşa Milli Mücadele Sergisi” açıldı.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 sene önce Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıktığını belirterek, "Burada 6 gün kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilçemize gelişinden 3 gün sonra 28 Mayıs 1919'da, seneidevriyesini yaşadığımız bugünde, o günün şartlarında İtilaf Devletleri'nin topraklarımızda yapmış olduğu baskılara karşı ilk kez milli direnişçilerin ortaya çıkarılması, ilk direniş mitinglerinin ortaya çıkması, ilk kıvılcımın başlatılması adına Havza Genelgesi'ni yayımladı. Bugün de bir program dahilinde Havza ilçemizde ilk defa Havza Genelgesi'nin yıl dönümünde bir program idrak ettik." ifadesini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza Genelgesi'nin Milli Mücadele'nin ilk belgesi olduğunun altını çizerek, "Bugün Havza Genelgesi'nin 106. yılını kutluyoruz. İlçemizde 30 yıldır 25 Mayıs tarihi festival ile kutlanmakta. Nice 106. yıllara." dedi.

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