Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırdığı iddia edilen kişi tutuklandı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye, Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken saldırdığı öne sürülen sürücü tutuklandı.
Trabzon
Alınan bilgiye göre, Sürmeneli, Kemerkaya Mahallesi Ganita mevkiinde aracıyla seyir halindeyken arkasında bulunan kamyonet sürücüsü S.K ile trafikteki sıkışıklık nedeniyle tartıştı.
Aracından inen şüphelinin Sürmeneli'ye yumruk atmasının ardından karşılıklı arbede yaşandığı iddia edildi.
Daha sonra üzerinde bulunan silahla Sürmene'liyi tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
Sürmeneli'nin polise yaptığı şikayetin ardından gözaltına alınan S.K'nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.
Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "silahla tehdit", "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.