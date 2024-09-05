Dolar
33.99
Euro
37.84
Altın
2,515.21
ETH/USDT
2,390.10
BTC/USDT
56,680.00
BIST 100
9,942.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı gerçekleşiyor. Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araç alev alarak yandı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Gündem

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırdığı iddia edilen kişi tutuklandı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye, Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken saldırdığı öne sürülen sürücü tutuklandı.

Hakan Burak Altunöz  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırdığı iddia edilen kişi tutuklandı

Trabzon

Alınan bilgiye göre, Sürmeneli, Kemerkaya Mahallesi Ganita mevkiinde aracıyla seyir halindeyken arkasında bulunan kamyonet sürücüsü S.K ile trafikteki sıkışıklık nedeniyle tartıştı.

Aracından inen şüphelinin Sürmeneli'ye yumruk atmasının ardından karşılıklı arbede yaşandığı iddia edildi.

Daha sonra üzerinde bulunan silahla Sürmene'liyi tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Sürmeneli'nin polise yaptığı şikayetin ardından gözaltına alınan S.K'nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "silahla tehdit", "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta araç yangını nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapandı
Bakan Kurum: İzmir Körfezi'nde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze’de soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun kendisidir
Gaziantep'te 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar
Atık su deşarjının detaylı incelenmesi için İzmir Körfezi'nde ikinci bilim seferi düzenlenecek

Benzer haberler

Esenyurt'ta araç yangını nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapandı

Esenyurt'ta araç yangını nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapandı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırdığı iddia edilen kişi tutuklandı

Doğu Karadeniz'in 8 aylık Türk somonu ihracatı yüzde 10 arttı

Fındık hasadında sona gelinirken "file örtüler" toplanıyor

Fındık hasadında sona gelinirken "file örtüler" toplanıyor
Trabzonsporlu Trezeguet, Al Rayyan'a transfer oldu

Trabzonsporlu Trezeguet, Al Rayyan'a transfer oldu
Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet