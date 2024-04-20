Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,050.70
BTC/USDT
63,780.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büşranur Koca  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

5 Şubat 2024 tarihinde imzalanan "Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz III Projesi" anlaşma mektubunun 244 sayılı kanunun 5'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince onaylanması hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstinaf, genç kıza rızası dışında sarılan sanığın cezasındaki indirimi hukuka aykırı buldu
Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira idari para cezası uygulandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bazı illerde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

Gübrelerin dağıtım, lisans ve tescil belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi

Gübrelerin dağıtım, lisans ve tescil belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet