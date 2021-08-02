Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale sürüyor.
Muğla
Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.
Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.
Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.
Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
Jandarma ekipleri Ören Mahallesi Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.
Bölgede bulunan vatandaşlar ile TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Bazı evler yandı
Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler var güçleriyle çalışma yürütüyor.
Bozalan Mahallesi'nde vatandaşlar traktörlerinin arkasına taktıkları tankerlerle bölgeye su taşıyor.
Bölgede balık çiftliklerine ait yavru balık tankı bulunan tırlarda tanklara denizden doldurdukları suları taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Çok sayıda ekibin bulunduğu bölgede çalışmalara havadan iki helikopter destek veriyor. Bozalan Mahallesi'nde vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını yangından kurtararak sahile getirdi.
Yangın Bozalan ve Çökertme Mahallasine ulaşırken dün boşaltılan mahallede bazı evlerin de yandığı belirtildi.
Dün yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını ve alevlerin arasından son anda kurtulduklarını anlatan, Ahmet Sıvacı, "Gökbel'de dayımın oğluyla ekiplere destek vermek için gittik. Kepçe yardımıyla ağaçları devirdik ve etrafını çevirdik. Ancak orada da bir ev yandı. Sabah Çökertmeye gittiğimizde 4 ev yanmıştı. Bozalan'da da yanan yerler var. Diğer mahallelerde de yanan evler var." dedi.
Sıvacı, arkadaşları ve komşularıyla yangın söndürme ekiplerine destek vermek için bölgede beklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Bodrum'daki yangın söndürme çalışmasına gönüllü desteği
Yukarı Mazı ve Aşağı Mazı mahallelerinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerce müdahale edilmeye çalışılıyor.
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Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun duman da müdahaleyi zorlaştırıyor.
Türkiye'nin büyük kentleri başta olmak üzere farklı illerden takviye gelen arazözler ile itfaiyelere, ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait beton mikserlerince su taşınıyor.
Bölge sakinleri de tankerlerle su desteği veriyor.
Bodrum'un Kissebükü Koyu'na kadar ulaşan alevlere orman işçileri ve gönüllülerce müdahale ediliyor. Gönüllüler alevlerin yayılmaması için yoğun emek harcıyor.