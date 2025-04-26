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Meteorolojiden Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Meteorolojiden Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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