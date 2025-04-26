Meteorolojiden Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı