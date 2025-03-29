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Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Efsa Çağla Yavuz  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Sivas çevreleri ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Erzincan ile Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli, Kahramanmaraş'ın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

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