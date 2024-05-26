Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,835.80
BTC/USDT
68,733.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. İstiklal Caddesi'nde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den yayındayız. Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ankara Kızılay Meydanı’nda Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. DRON - Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. İstiklal Caddesi'nde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor.
logo
Gündem

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Fikret Kavğalı, Sude Şahingöklü, Mehmet Sancakzade, İbrahim Erikan  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Mersin'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Fotoğraf: Sude Şahingöklü/AA

Mersin

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, kentte üzücü bir kaza meydana geldiğini belirterek, "TAG Otoyolu'ndaki kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı
SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu
Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
Konya için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin'deki meslek lisesi yıllık 50 milyon lira gelir hedefliyor

Mersin'de bitkilerden yapılan heykeller sanatseverlerle buluştu

Mersin'de bitkilerden yapılan heykeller sanatseverlerle buluştu
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü
Hatayspor Teknik Direktörü Pulat, Hatay halkı için takımı Süper Lig'de tutmak istiyor

Hatayspor Teknik Direktörü Pulat, Hatay halkı için takımı Süper Lig'de tutmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet