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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

İstanbul

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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