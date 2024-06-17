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İzmir'in üç ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Halil Fidan  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
İzmir'in üç ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

İzmir

Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.

Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

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İzmir'in üç ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

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