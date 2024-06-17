Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2024
Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/hcBTvUmYuu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.