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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."

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