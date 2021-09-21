Mersin ve Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi ile Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Mersin/Hatay
Akdeniz Belediyesi tarafından "Her canlı bizim için değerlidir" sloganıyla Kazanlı Mahallesi sınırlarındaki kumsalda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, gönüllüler ve vatandaşlar kumsalda görülen atıkları imha etmek üzere topladı.
Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.
"Atıkları en az seviyeye indirdik"
Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Meryem Sevinç Fındık, belediye ekiplerinin Kazanlı ve Adanalıoğlu'ndaki kumsalda temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Bölgedeki temizlik çalışmalarında önemli aşamaya gelindiğini dile getiren Fındık, "Bölge, caretta caretta ve kum zambakları için önemli. Suriye'den gelen petrol atıkları ilçemizi sarmış durumda. Şu an 'her canlı bizim için değerlidir' sloganıyla atıkları temizliyoruz. Atıkları en az seviyeye indirdik. Artık bitmek üzere. Bu hafta içerisinde tüm petrol atıklarının temizleneceğini düşünüyoruz." diye konuştu.
Hatay
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yaklaşık 20 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda, kürek ve tırpan yardımıyla toplanan sahil kumları elekten geçirilerek atıktan arındırılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda atıklar çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.