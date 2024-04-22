Dolar
32.59
Euro
34.71
Altın
2,360.21
ETH/USDT
3,215.30
BTC/USDT
65,869.00
BIST 100
9,783.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IEA Başkanı Birol, küresel petrol piyasasını değerlendirdi

IEA Başkanı Birol, piyasa temelleri göz önüne alındığında, Orta Doğu'daki gerilime bir ya da birden fazla büyük petrol üreticisi ülke direkt dahil olmadıkça petrol fiyatlarında çok yüksek bir artışın öngörülmediğini belirtti.

Firdevs Yüksel, Handan Kazancı  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
IEA Başkanı Birol, küresel petrol piyasasını değerlendirdi

İstanbul

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, AA muhabirine, uluslararası piyasalarda yaklaşık 90 dolar seviyesine ulaşan petrol fiyatlarının birçok ülke için ciddi risk oluşturduğunu, bunun özellikle dünyadaki enflasyonist baskıları destekleyebileceğini söyledi.

Piyasa temellerinin son derece makul olduğunu kaydeden Birol, "Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni piyasa temelleri değil, zira petrol talebi 2022 ve 2023 yıllarına göre son derece makul seviyede. Küresel petrol talebindeki artış günlük yaklaşık 1 milyon varil seviyesinde." dedi.

Birol, ABD, Kanada, Brezilya ve Guyana'da beklenen güçlü petrol arzını anımsatarak, talep dikkate alındığında üretimin yeterli seviyede olduğunu dile getirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerine de değinen Birol, "Fiyatların yaklaşık 90 dolar seviyelerine ulaşması, Suudi Arabistan'ın başını çektiği OPEC+ ülkelerinin petrol üretimlerini kasti olarak düşürmesinden kaynaklanıyor. Bu kesintiler, grubun petrol fiyatlarını yüksek tutma politikasına dayanıyor." ifadesini kullandı.

Birol, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimin de fiyatlardaki artışta etkili olduğuna işaret ederek, "Bir ya da birden fazla büyük petrol üreticisi ülke direkt dahil olmazsa, fiyatların çok daha yüksek seviyelere çıkacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatı, geçen günlerde Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle uluslararası piyasalarda 90 dolar eşiğini aşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerini görmüştü.

Mevcut piyasa temelleri

IEA'nın son yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzının bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 770 bin varil artışla 102,9 milyon varile ulaşacağı hesaplanıyor.

Bu yıl, OPEC+ dışı üretim günlük 1,6 milyon varil artarken, gönüllü kesintilerinin devam etmesiyle OPEC+ grubu üretiminin günlük 820 bin varil azalacağı öngörülüyor.

Küresel petrol talebindeki büyümenin mevcut durumda bir yavaşlama sürecinin ortasında olduğuna dikkati çeken rapora göre, talebin bu yıl günlük yaklaşık 1,2 milyon varil artışla 103,2 milyon varil seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda daha sıkı bir arz-talep dengesi beklentisine işaret edilirken, talepteki büyümenin ABD, Brezilya, Kanada ve Guyana'da gibi OPEC+ dışı ülkelerden gelecek üretimlerle karşılanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a geldi
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Depremde 21 kişinin öldüğü otelin işletmecisinden "domino etkisi" savunması
"Sibergöz-32" operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ta

Benzer haberler

IEA Başkanı Birol, küresel petrol piyasasını değerlendirdi

IEA Başkanı Birol, küresel petrol piyasasını değerlendirdi

İran-İsrail gerilimiyle petrol fiyatlarında kısa vadede "keskin dalgalanmalar" öngörülüyor

IEA Başkanı Birol: 2025-2026'da nükleerden elektrik üretiminin en yüksek seviyeye çıkacağını düşünüyoruz

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de birkaç ay içinde petrol keşfi için sondaj yapılacağını bildirdi

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de birkaç ay içinde petrol keşfi için sondaj yapılacağını bildirdi
Brent petrolün varil fiyatı 90,38 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 90,38 dolar
Emtia piyasasında ilk çeyrekte rekor fiyat artışları oldu

Emtia piyasasında ilk çeyrekte rekor fiyat artışları oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet