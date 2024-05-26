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Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin ve Adana'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Oğuzhan Sarı  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün öğleden sonra Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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