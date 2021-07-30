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Mersin Aydıncık’ta 2 gün önce çıkan yangına müdahale ediliyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 2 gün önce çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mustafa Ünal Uysal,Ozan Efeoğlu,Serkan Avci   | 30.07.2021
Mersin Aydıncık’ta 2 gün önce çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ozan Efeoğlu/AA

Mersin

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, alevlere karadan müdahaleye devam ediyor.

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla ilçe merkezi sınırlarına kadar yayılan ve Merkez Mahalle'de Taşmasa Seyir Terası çevresine yaklaşan yangın nedeniyle güvenlik güçleri tedbirlerini sürdürüyor.

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçradı.

Elektrik sorunu da yaşanan bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"Evler yanıyor"

Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, AA muhabirine, yangının ilçe merkezine indiğini söyledi.

Yangında şu ana kadar can kaybının olmadığını bildiren Aktan, şöyle konuştu:

"Evler yanıyor. Sağdan soldan hep ateş düştü. 2 arazöz yandı, kaptanlarını kurtardık. Can kaybı yok. Çok şükür. Evler boşaltıldı. Müdahale devam ediyor. Rüzgar hızı çok fazla. Yurt ve üniversite binasını harekete geçirdik. Birçoğunu akrabalarının yanına taşıdık. Taşımaya devam ediliyor. Hepimiz çok kötü durumdayız. Tehlike geçmiş değil. Diğer mahallelere sıçrıyor. Allah yardımcımız olsun."

Yangın süreci

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatılmıştı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilmişti.

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçramış, yangın nedeniyle ilçede elektrik enerjisi de kesilmişti.

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