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Merdivenlerden düşen gazeteci Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı

Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar, hastanede tedavi altına alındı.

Elif Küçük, Emrah Gökmen  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Merdivenlerden düşen gazeteci Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Muhtar'ın, tedavi altına alındığı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi.



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