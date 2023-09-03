Dolar
26.73
Euro
28.81
Altın
1,940.37
ETH/USDT
1,640.00
BTC/USDT
26,035.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sefa Şahin  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, 1-22 Ağustos 2023'teki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması nedeniyle Kamu Görevlileri Sendikalar Heyeti Başkanı'nın itiraz ettiği uzlaşmazlığa ilişkin hususlar oy çokluğuyla reddedildi.

Toplu sözleşmedeki 4,5,6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla, diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi.

Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Hizmet kollarının mali ve sosyal haklarına ilişkin toplu sözleşme tebliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, maaş zamlarının yanında, kamu görevlilerinin geneli ve hizmet kollarına dair kazanımlar ayrıntılarıyla yer aldı.

Buna göre, ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını içeren toplu sözleşme de 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 arasında uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, sözleşmenin uygulamasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermede ve uygulamayı yönlendirmede görevli ve yetkili olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Eskişehir'de "F3L Open International Cup 2 metre Planör Yarışması" yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 5. yılı paylaşımı
Hatay Valiliği: Hasarsız evlerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemleri onarıldı
Türk Kızılaydan "Kızılay AVM" açıklaması

Benzer haberler

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında işletme başına kullanılabilecek limitler artırıldı

Temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
Felaketzede ihtiyacından yararlanamayan orman köylüleri için düzenleme yapıldı

Felaketzede ihtiyacından yararlanamayan orman köylüleri için düzenleme yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet