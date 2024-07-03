Dolar
32.57
Euro
35.06
Altın
2,345.33
ETH/USDT
3,345.50
BTC/USDT
60,700.00
BIST 100
10,564.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı ve Arkeoloji Alanı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı.

İsa Toprak  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek, tercih işlemleri 9 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi
MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı
"Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı" yerleştirme sonuçları açıklandı
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye idari para cezası
İzmir'e içme suyu sağlanan barajlardan Tahtalı'da doluluk yüzde 26,4'e indi

Benzer haberler

MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı

MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı

LGS tercih süreci başladı

Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarına adları Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek

MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz

MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli daha dinamik bir eğitim iklimini hedefliyor

Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli daha dinamik bir eğitim iklimini hedefliyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yüzde 30'a yakın devamsızlık oranlarında azalma ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yüzde 30'a yakın devamsızlık oranlarında azalma ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet