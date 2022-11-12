Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,263.40
BTC/USDT
16,807.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Teşkilat Akademisi 'Türkiye Yüzyılı' temalı eğitim programında konuşuyor
logo
Gündem

MEB 'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğretmenlik Kariyer Sınavı" hakkında kamuoyunu yanıltıcı iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin   | 12.11.2022
MEB 'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavının şaibeli olduğu, öğretmenler arasında, sınav sorularının elden ele dolaştığı, bazı sendikaların sınav kitapçığı dağıttığı ve sınavda çıkan soruların dağıtıldığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, gerçeğe aykırı iddiaları yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

Bakanlıkça Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, "Söz konusu yalan haberlerin amacının, kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen ve Kariyer Basamakları yazılı sınavına bu amaçla başvuran en az 600 bin öğretmenin zihninde sınav ile ilgili kuşku ve endişe yaratmak olduğu hususu her türlü izahtan varestedir. Bu iddiaların kimler tarafından yayıldığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığınızca yapılacak incelemeler neticesinde tespit edilebileceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verildiği bildirildi.

Şikayet dilekçesinde ayrıca, öğretmenler arasında söz konusu sınava olan ilginin bu kadar yüksek olmasının birtakım çevrelerin rahatsızlığına neden olduğuna, bu çevrelerce sınava başvuru yapılmaması yönündeki çağrıların karşılık bulmaması üzerine, sınava başvuru yapan öğretmenlerin zihninde sınavın güvenirliği hakkında şüphe doğurmak üzere gerçeğe aykırı ve dayanaksız iddialar yayılmaya başlandığına işaret edildiği belirtildi.

Bu iddialarının herhangi bir somut dayanağı olmadığına, yalnızca söylentiler üzerinden sınav hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığına dikkat çekilen dilekçede, "Sınava girmek için başvuruda bulunan öğretmenler arasında infial yaratmayı amaçlandığı açıktır." değerlendirmesinin yer aldığı kaydedildi.

Yapılan suç duyurusunda, yalan haberi yayan kişiler tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işlendiğinin belirtildiği açıklandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, terör örgütü elebaşı lehine slogan atan sanığa verilen beraati bozdu
MEB 'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu
Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor
Her köpek saldırısı haberinde eşini kaybettiği olayın acısı tazeleniyor
Bakan Kurum'dan 'Düzce depremi' paylaşımı

Benzer haberler

MEB 'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu

MEB 'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu

MEB'den "uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacaklara" yönelik iddialara ilişkin açıklama

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili çalacak
Emine Erdoğan: Temizlik, gündelik ve alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir

Emine Erdoğan: Temizlik, gündelik ve alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
Okullarda "siber zorbalığa karşı farkındalık" psikoeğitimi

Okullarda "siber zorbalığa karşı farkındalık" psikoeğitimi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet