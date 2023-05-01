Dolar
19.46
Euro
21.35
Altın
1,981.67
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pendik’te STK temsilcileri ve partililer ile bir araya geldiği programda konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düzenlenen “İlk Oyum AK Partiye ilk Oyum Erdoğan’a” programında konuşuyor.
logo
Gündem

"Mavi Nefes Projesi" ile Van Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması başlatıldı

Garanti BBVA ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliğinde yürütülen "Mavi Nefes Projesi" kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine getirilen deniz süpürgesi ile Van Gölü'nde yüzey temizliğine başlandı.

Servet Taşdemir  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
"Mavi Nefes Projesi" ile Van Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması başlatıldı Fotoğraf: Servet Taşdemir - AA

Bitlis

Tatvan Belediyesinin de desteğiyle ilçeye getirilen "Ahtapot 6" adlı deniz süpürgesi, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü iskelesinde vinç yardımıyla suya indirildi.

Kıyıdan Van Gölü'ne açılan deniz süpürgesiyle, yüzeyde temizlik çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaklaşık 3 yıl önce başlatılan "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın devam ettiğini söyledi.

Geylani, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde 4 bakanlık ve Van Gölü havzasındaki valilikler ile belediyelerin işbirliğiyle yürütülen program kapsamında belediye olarak sahilin 7 kilometrelik bölümünde dip temizliği çalışması başlattıklarını belirtti.

Van Gölü'nün korunmasına yönelik projenin sürdüğünü dile getiren Geylani, şunları kaydetti:

"Bir yıldır devam eden çalışma kapsamında hedeflenen 600 bin metreküpten yaklaşık 100 bin metreküp balçık ile dip çamurunu Van Gölü'nden aldık. Ekip ve ekipman sayımızı artırarak kalan kısmını 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, "Mavi Nefes Projesi" çerçevesinde Tatvan Belediyemiz işbirliğiyle Van Gölü'nde su yüzeyi temizleme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul'dan getirilen 'Ahtapot 6' adlı deniz süpürgesiyle 12 ay boyunca ilçemiz sahilinde çalışma yürütülecek. Eş zamanlı olarak sahil ve dip temizliği çalışmalarımız da devam edecek. Hedefimiz en kısa sürede Van Gölü'nün Tatvan sahilini en temiz ve en güzel hale getirmektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Mavi Nefes Projesi" ile Van Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması başlatıldı
Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı
'Sudan’dan tahliye çalışmaları kapsamında görevlendirdiğimiz 5 uçak görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü'
TRT'nin uluslararası dijital platformu yarın yayın hayatına başlıyor
DEAŞ'ın sözde elebaşının etkisiz hale getirildiği MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı

Benzer haberler

"Mavi Nefes Projesi" ile Van Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması başlatıldı

"Mavi Nefes Projesi" ile Van Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması başlatıldı

Atıklardan yapılan Van kedisi Pişo ile "Van Gölünü kirletmeyin" mesajı

Göç yolundaki inci kefalinin korunmasına Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor

Bitlis'te şarampole devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı

Bitlis'te şarampole devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet