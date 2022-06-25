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Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 25.06.2022
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

25.06.2022

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptığını bildirdi.

"Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yangınla mücadelede personelin yanı sıra biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi."

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