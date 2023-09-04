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Marmaris'te yıldırım kaynaklı orman yangınlarına müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım isabet eden orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Sabri Kesen  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Marmaris'te yıldırım kaynaklı orman yangınlarına müdahale ediliyor

Muğla

Çamlı, Yeşilbelde ve Karaca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen 6 noktada çıkan yangınların 4'ü söndürüldü.

Karaca Mahallesi'ndeki 2 yangının kontrol altına alınması için karadan çalışma yürütülüyor.

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