Dolar
39.01
Euro
44.28
Altın
3,299.09
ETH/USDT
2,652.00
BTC/USDT
109,440.00
BIST 100
9,239.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Durmuş Genç  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla

Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi.

Jandarma, polis ekipleri ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlanan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya fayına etkisine ilişkin saha araştırmaları sürüyor
Iğdır'da 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine açıldı
İzmir'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bodrum'a "Brilliance Of The Seas" kruvaziyeriyle 2 bin 253 turist geldi

Bodrum'da deniz dibinden 20 ton atık çıkarıldı

Muğla'nın mavi bayraklı plajları unutulmaz tatil imkanı sunuyor

Muğla'nın mavi bayraklı plajları unutulmaz tatil imkanı sunuyor
İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Aydın Ayaydın'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamasına tepki

Aydın Ayaydın'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamasına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet