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Ekonomi

"Explora I" kruvaziyeri Marmaris'e 639 yolcu getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 639 yolcu geldi.

Sabri Kesen  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
"Explora I" kruvaziyeri Marmaris'e 639 yolcu getirdi Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 639 yolcu ve 649 personelin bulunduğu belirtildi.

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Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.

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