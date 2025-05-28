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Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Durmuş Genç  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla

Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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