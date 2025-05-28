Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla
Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı https://t.co/3QnT3jhZEV pic.twitter.com/KINocKQky5— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 28, 2025
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.