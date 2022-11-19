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Marmaris-Rodos feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi

Marmaris-Rodos feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın karşılıklı iptal edildi.

Ali Ballı   | 19.11.2022
Marmaris-Rodos feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi

Muğla

Yeşil Marmaris Lines feribot şirketi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün ve yarın Marmaris-Rodos, Rodos-Marmaris seferi olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Seferlerin pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Öte yandan yaşanan iptallerden kaynaklı yolcuların mağdur olduğu ve konakladıkları otellerde sefer saatini beklediği öğrenildi.

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Marmaris-Rodos feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi
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