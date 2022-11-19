Marmaris-Rodos feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi
Marmaris-Rodos feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın karşılıklı iptal edildi.
Muğla
Yeşil Marmaris Lines feribot şirketi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün ve yarın Marmaris-Rodos, Rodos-Marmaris seferi olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
Seferlerin pazartesi günü yapılması bekleniyor.
Öte yandan yaşanan iptallerden kaynaklı yolcuların mağdur olduğu ve konakladıkları otellerde sefer saatini beklediği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.