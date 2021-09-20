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Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zeynep Canlı   | 20.09.2021
Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ve Karabük'ün kuzey ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı, Samsun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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