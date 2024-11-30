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Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı

Marmara ve Ege denizlerinde yarın fırtına bekleniyor.

İsa Toprak  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın ilk saatlerde batıdan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise fırtınanın aynı kuvvette yarın ilk saatlerde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın Marmara Denizi'nde pazartesi günü ilk saatlerde, Kuzey Ege'de ise pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde de yarın sabah saatlerinde etkili olacak fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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