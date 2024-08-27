Dolar
34.04
Euro
38.04
Altın
2,511.56
ETH/USDT
2,637.50
BTC/USDT
62,502.00
BIST 100
9,663.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaşı arama çalışması 3'üncü gününde devam ediyor.

Davut Aldanmaz  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

Yalova

Karşıyaka Mahallesi'nden denize açılan Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun'a (28) ulaşabilmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 bot, kara aracı ve helikopter, Yalova ve çevre illerden AFAD'a ait 6 bot ve 5 kara aracı ile jandarma, emniyet ve sağlık kuruluşlarından 4 kara aracı ve bir deniz polisi botuyla süren arama kurtarma faaliyetine 67 personel katılıyor.

Yalova Valisi Hülya Kaya da aramaların yürütüldüğü liman bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, kayıp 2 kişinin yakınlarıyla görüştü.

Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun, 25 Ağustos'ta Dereağzı mevkisinden 2 kişilik kanoyla denize açılıp Bozburun mevkisine doğru ilerlemiş, Tavşantepe bölgesinde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarında söz konusu kanoya ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
OGM, "Muğla'da yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarını yalanladı
Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak ilaç operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

AFAD'da 170 arama kurtarma personeli göreve başladı

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri devam ediyor

Balıkçılar av sezonunda ağlarını palamut ve lüferle doldurmayı umuyor

Balıkçılar av sezonunda ağlarını palamut ve lüferle doldurmayı umuyor
Bursa'nın deniz ve göl plajları "yüzmeye elverişli" çıktı

Bursa'nın deniz ve göl plajları "yüzmeye elverişli" çıktı
Deniz suyu sıcaklığı palamudun ağırlığını olumsuz etkiledi

Deniz suyu sıcaklığı palamudun ağırlığını olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet