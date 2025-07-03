Düzce'de denizde hortum oluştu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karadan göründü.
Düzce
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum meydana geldi.
Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında 3 ayrı hortum oluştu https://t.co/9F9eBQk6p3 pic.twitter.com/FFCZv26dUY— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 3, 2025
Hortum, Ayazlı, Çuhallı ve Liman bölgesindeki plajlardan görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.