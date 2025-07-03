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Düzce'de denizde hortum oluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karadan göründü.

Ömer Ürer  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Düzce'de denizde hortum oluştu

Düzce

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum meydana geldi.

Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.

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Hortum, Ayazlı, Çuhallı ve Liman bölgesindeki plajlardan görüldü.

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