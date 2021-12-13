Marmara Bölgesi'nin bazı illeri için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Yağışa karşı ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.