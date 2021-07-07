Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Mardin/Nevşehir
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şenyurt sınır hattında devriye halinde olan askeri araca Suriye'den ateş açıldı.
Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen araçtaki 3 asker yaralandı.
Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 askerden Çifcibaşı, müdahaleye rağmen şehit oldu.
Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şehit Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi
Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.
Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bulundu.
Köy muhtarı Seyit Poyraz, şehidin İstanbul'da çalışan babasının Nevşehir'e doğru yola çıktığını belirterek, "Babasının tek erkek çocuğuydu. Annesi de işteymiş, eve gelince haberi oldu." dedi.
Taziye mesajları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Mardin'de, askeri araca teröristlerce düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çifcibaşı'na Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.