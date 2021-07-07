Euro
10.25
Dolar
8.68
BIST 100
1,389.43
Altın
1,804.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Mardin Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketi Nevşehir’e uğurlanıyor.
logo
Gündem

Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Halil İbrahim Sincar, Dilaver Can   | 07.07.2021
Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Mardin/Nevşehir

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şenyurt sınır hattında devriye halinde olan askeri araca Suriye'den ateş açıldı.

Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen araçtaki 3 asker yaralandı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 askerden Çifcibaşı, müdahaleye rağmen şehit oldu.

Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehit Çifcibaşı'nın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Köy muhtarı Seyit Poyraz, şehidin İstanbul'da çalışan babasının Nevşehir'e doğru yola çıktığını belirterek, "Babasının tek erkek çocuğuydu. Annesi de işteymiş, eve gelince haberi oldu." dedi.

Taziye mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Mardin'de, askeri araca teröristlerce düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çifcibaşı'na Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor
Dünya genelinde 3 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla Kovid-19 vakası görüldü
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız
IPA: Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak

Benzer haberler

Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Mardin'de Suriye'den açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 29 gözaltı

'Mezopotamya'nın incisi' Mardin kültür ve inanç turizminin merkezi olmayı hedefliyor

İtfaiye eri yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtardı

İtfaiye eri yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtardı
Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi
Şehit eşinin adını ortaokulda oluşturduğu kütüphanede yaşatıyor

Şehit eşinin adını ortaokulda oluşturduğu kütüphanede yaşatıyor