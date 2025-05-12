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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Mümin Altaş, Davit Kachkachishvili  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Ankara/Kiev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye'nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği nedeniyle kendisine minnettarım"

Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmede Türkiye'de yapılacak toplantı hakkında konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "Savaşın sona ermesine yardımcı olabilecek Türkiye'deki toplantının önemli detayları görüşüldü. (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması nedeniyle kendisine minnettarım. Ateşkesin gerekliliği konusunda ortak görüşe sahibiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, müttefiklerin de ateşkesin izlenmesini sağlamasının önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile doğrudan görüşmelere hazırız. Avrupa'da uzun vadeli güvenlik garantilerini güvence altına almak için birlikte çalışmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halinde kalacağız."

Ukraynalı lider, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la barışı sağlamaya yönelik ortak çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.


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