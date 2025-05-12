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Gündem

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Gökhan Balcı  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Edirne'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Gökhan Balcı - AA

Edirne

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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