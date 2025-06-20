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Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ahmet Bayram, Kamil Altıparmak  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

Kalınharman Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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