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Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi için nüfus müdürlükleri 21-22 Haziran'da açık olacak.

Dilhan Türker Yıldız  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak

Ankara

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 21 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 22 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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